The Sunday Times назвало ім'я організатора вибуху на борту А321
Керівник терористичного угруповання Вілаят Синай Абу Усама аль-Масрі, ймовірно, є організатором вибуху на борту літака А321 російської авіакомпанії.
Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на неназвані джерела, передає Новое Время.
Керівники спецслужб вважають, що літак А321 зазнав аварії внаслідок вибуху бомби, закладеною відгалуженням ІДІЛ на Синайському півострові.
Лідер групи, Абу Усама Аль-Масрі, єгиптянин і духовна особа, уклав пакт із ІД минулого року в Сирії.
Британська влада підтверджує цю інформацію. У виданні пишуть, що Лондон планує допомогти Москві й Каїру в місії щодо усунення або захоплення аль-Масрі.
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Як повідомляв УНІАН, представник комісії Єгипту з розслідування катастрофи заявляє, що показання і аналізи звуку на записі чорного ящика вказують на те, що це була бомба.