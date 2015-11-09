The Sunday Times назвало ім'я організатора вибуху на борту А321

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на неназвані джерела, передає Новое Время.

Керівники спецслужб вважають, що літак А321 зазнав аварії внаслідок вибуху бомби, закладеною відгалуженням ІДІЛ на Синайському півострові.

Лідер групи, Абу Усама Аль-Масрі, єгиптянин і духовна особа, уклав пакт із ІД минулого року в Сирії.

Британська влада підтверджує цю інформацію. У виданні пишуть, що Лондон планує допомогти Москві й Каїру в місії щодо усунення або захоплення аль-Масрі.

Читайте такожЗМІ: єгипетські експерти підтвердили вибух бомби на борту російського літака

Як повідомляв УНІАН, представник комісії Єгипту з розслідування катастрофи заявляє, що показання і аналізи звуку на записі чорного ящика вказують на те, що це була бомба.