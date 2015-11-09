Російських військових помітили в провінціях Сирії далеко за межами бази "Хмеймім"

Як пише Эхо Москвы, в звіті групи містяться фотографії, опубліковані російськими військовослужбовцями в Сирії і аналіз місць зйомок.

"Експерти CIT вказують, що російські військові перебувають далеко за межами бази "Хмеймім", яку за офіційною версією охороняють. Зокрема, вони помічені біля Хами, Хомса і Алеппо. Їх роль у наземних операціях неясна", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що за даними західних джерел, наземний контингент на базі "Хмеймім" в провінції Латакія подвоївся і досяг 4000 осіб.