У Міноборони РФ пояснили вторгнення своїх винищувачів в повітряний простір Туреччини

«Там наш літак виконував бойове завдання на півночі Сирії. Була дуже щільна хмарність. Коли наш винищувач став проходити вздовж кордону з Туреччиною, апаратура показала, що якісь наземні засоби ППО намагаються робити захоплення бойової машини. Тому льотчик був змушений в лічені секунди зробити протиракетний маневр. Ну, трохи заліз у турецьке небо. Що ми чесно і визнали», - сказав Бондарєв.

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Нагадаємо, Міноборони Росії раніше повідомило, що 3 жовтня російський літак Су-30 через начебто несприятливі погодні умови на кілька секунд зайшов у турецький повітряний простір. Турція пригрозила збивати літаки, які порушили повітрянний простір.