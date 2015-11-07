Коаліція на чолі з США планує збільшити кількість авіаударів по ІДІЛ
17:22, 07 листопада 2015Світ
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Антитерористична коаліція, очолювана США, планує найближчим часом збільшити кількість авіаударів по позиціях угрупування "Ісламська держава" в Іраку і Сирії.
REUTERS
Про це заявив командувач ВПС США генерал-лейтенант Чарльз Браун, передає Reuters.
За його словами, зменшення кількості авіаударів у вересні і жовтні було пов'язане з погодою. Тепер коаліція отримала додаткові можливості для нанесення авіаударів по об'єктах терористів завдяки посиленню активності урядових військ президента Сирії Башара Асада і повстанців на землі, цитує видання DT.UA.
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Генерал-лейтенант також підкреслив, що США і союзники намагаються уникнути жертв серед мирного населення.
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