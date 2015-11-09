Літак British Airway, який прямував до Афін, через НС на борту повертається до Лондона - ЗМІ
15:53, 09 листопада 2015Світ
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Розворот стався в районі Ла-Маншу.
REUTERS
Літак авіакомпанії British Airways, який прямував з Лондона до Афін, розвернувся і повертається в аеропорт Хітроу.
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Як повідомляє Газета.ру з посиланням на AirLive.net, номер рейсу BA632. Літак повідомляє про надзвичайний стан на борту.
Розворот стався в районі Ла-Маншу.
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