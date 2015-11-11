Іран зупинив демонтаж центрифуг після критики представників жорсткої лінії у парламенті - ЗМІ

У вівторок, 10 листопада, голова комісії щодо ядерного регулювання в іранському парламенті Аліреза Закані повідомив, що це відбулося після отримання законотворцями листа від президента Ірану Хасана Роухані, передає Радіо Свобода.

Це повідомлення з’явилося за кілька днів після того, як група законодавців, що займають жорстку лінію, закликали президента Роухані зупинити демонтаж центрифуг, який на їхню думку почався дуже несподівано і без погодження з верховним лідером Ірану Аятолою Алі Хаменеї.

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Хаменеї заявляв, що ядерна угода має бути реалізована лише після зняття звинувачень, що ядерна програма Ірану раніше має військові цілі.

Демонтаж центрифуг є частиною ядерної угоди, укладеної між Іраном та шістьма країнами-лідерами у липні цього року у Відні.

Як повідомляв УНІАН, Іран наприкінці жовтня був готовий розпочати роботи з демонтажу частини ядерної інфраструктури.