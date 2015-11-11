Білий дім: Обама обговорить з лідерами країн G20 врегулювання сирійського конфлікту

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає ТАСС.

"Основна увага на самітах G20 зазвичай приділяється міжнародній економіці, - зазначив він, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу. - Але на наших турецьких союзників чинить серйозний тиск велике число сирійських біженців, яких вони приймають, а також жахливе насильство, яке відбувається по інший бік кордону. У зв'язку з цим неможливо було б відправитися туди і не приділити трохи часу обмірковуванню та веденню переговорів за нашими зусиллями, спрямованими на знищення ІД".

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Саміт "Групи двадцяти" (G20) пройде в турецькій Анталії 15-16 листопада.

Як повідомляв УНІАН, в адміністрації США не виключають, що Путін і Обама поспілкуються в якомусь форматі на саміті G20 в Туреччині.