Обама продовжив дію санкцій щодо Ірану

Він направив у Конгрес повідомлення про те, що продовжує на черговий рік дію "надзвичайного стану" у відносинах з Іраном, оголошеного більше 30 років тому, передає ТАСС.

У документі Обама вказав, що прийняв рішення залишити в силі виконавчий указ номер 12170 від 14 листопада 1979 року, в якому оголошувалося надзвичайний стан у зв'язку з винятковою загрозою для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США, створеною ситуацією в Ірані".

Дане повідомлення буде опубліковано в так званому Федеральному реєстрі збірнику офіційних документів уряду США.

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Барак Обама обґрунтував своє рішення, зокрема, тим, що "відносини з Іраном поки ще не нормалізовані", а "процес виконання (двосторонніх) угод від 19 січня 1981 року все ще знаходиться в стадії реалізації". Мова йде про так звані алжирські угоди між США та Іраном, які призвели до звільнення американських дипломатів, котрі більше року провели в Тегерані в якості заручників після ісламської революції 1979 року.

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У цих документах, зокрема, обговорено принцип невтручання держав у внутрішні справи один одного. Дані обмеження не входять в пакет санкцій, які США зобов'язалися зняти після повного виконання Тегераном всіх пунктів Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), укладеного 14 липня у Відні між Іраном і "шісткою" міжнародних посередників. Обама у своїх заявах чітко розмежовує так звані "ядерні санкції", пов'язані з імплементацією СВПД, і інші, зняття яких не залежить від досягнутих в Австрії домовленостей.