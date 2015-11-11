Росія та Вірменія мають намір створити спільну систему ППО

Про це йдеться в опублікованому в середу на порталі правової інформації РФ документі.

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"Прийняти пропозицію уряду РФ про підписання угоди між Російською Федерацією і Республікою Вірменія про створення Об'єднаної регіональної системи протиповітряної оборони в Кавказькому регіоні колективної безпеки", - йдеться в документі.

Тепер Міноборони РФ необхідно буде провести переговори з Вірменською стороною, а "за досягнення домовленості підписати від імені РФ зазначену угоду, дозволивши вносити до проекту, схваленого урядом РФ, зміни, що не мають принципового характеру".

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Зазначимо, що об'єднану система ППО країн СНД створено у 1995 році. А в разі підписання зазначеної угоди, до неї додасться також і Єдина регіональна. Договір передбачає, що коли одна з держав-підписантів зазнає агресії, то це буде розглядатися як агресія проти всіх учасників угоди, і вони нададуть необхідну допомогу.