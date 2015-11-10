Путін вважає, що Захід хоче отримати "вирішальну військову перевагу" над Росією

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав на нараді в Сочі з питань ОПК.

«Нас запевняли, що система протиракетної оборони та європейський сегмент призначені для захисту від іранських балістичних ракет, проте ми знаємо, що ситуацію з іранською ядерною проблемою врегульовано, відповідні угоди підписано, більш того, затверджено відповідними парламентами. Робота над системами протиракетної оборони, тим не менш, продовжується», - сказав Путін.

«Таким чином, посилання на іранську й північнокорейську ракетно-ядерну загрози лише прикривають справжні плани, а їх справжня мета - в нейтралізації стратегічного ядерного потенціалу інших ядерних держав, крім Сполучених Штатів та їх союзників, насамперед, звичайно, нашої країни, Росії. І тим самим прагнення здобути вирішальну військову перевагу з усіма наслідками, що випливають звідси», - додав він.

Президент РФ заявив, що США та їхні союзники не припиняють будівництво систем глобальної протиракетної оборони.

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«Причому ні наші заклопотаності, ні пропозиції про співпрацю, на жаль, у розрахунок не беруться. Ми неодноразово вказували на те, що подібні дії розглядаємо як спробу підірвати існуючий паритет у галузі ракетно-ядерних озброєнь, а, по суті, розхитати всю систему глобальної та регіональної стабільності», - заявив Путін.

За його словами, Росія вживатиме необхідних заходів зі зміцнення потенціалу стратегічних ядерних сил.

«Будемо працювати і над системою протиракетної оборони. На першому етапі, як ми неодноразово говорили, будемо працювати і над ударними системами, які здатні долати будь-які системи протиракетної оборони», - сказав він.

Путін заявив, що за останні три роки підприємства оборонно-промислового комплексу створили й успішно випробували низку перспективних систем озброєння, які здатні вирішувати бойові завдання в умовах ешелонованої системи протиракетної оборони.

«Такі системи вже почали надходити у війська цього року. І сьогодні поговоримо про те, як йде освоєння нових типів озброєння», - додав він.