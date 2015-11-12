У РПЦ заявили, що церква рівна державі та може представляти інтереси більшості росіян
Церква повинна брати рівну з державою участь у прийнятті рішень, пов'язаних з духовним виміром життя.
Про це заявив глава синодального відділу по взаєминах церкви і суспільства протоієрей Всеволод Чаплін, передає "Ехо Москви".
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За його словами, духовенство та миряни мають повне право на те, щоб їх голос був визначальним.
Чаплін вважає, що необхідно вести діалог з позиції "представників громадської сили, яка є більшістю народу".
Протоієрей Чаплін пояснив, що церква відчуває себе суб'єктом, рівним державі, а православні є більшістю в РФ. І підкреслив, що наполягатиме на "рівній участі держави і церкви у прийнятті рішень, які зачіпають істотні церковні інтереси або пов'язані з моральним, духовним виміром життя".
Як повідомлялося раніше, в Москві також вирішили розмістити точки доступу до безкоштовного Wi-Fi поряд з церквами і в пішохідних зонах.