У РПЦ заявили, що церква рівна державі та може представляти інтереси більшості росіян

Про це заявив глава синодального відділу по взаєминах церкви і суспільства протоієрей Всеволод Чаплін, передає "Ехо Москви".

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За його словами, духовенство та миряни мають повне право на те, щоб їх голос був визначальним.

Чаплін вважає, що необхідно вести діалог з позиції "представників громадської сили, яка є більшістю народу".

Протоієрей Чаплін пояснив, що церква відчуває себе суб'єктом, рівним державі, а православні є більшістю в РФ. І підкреслив, що наполягатиме на "рівній участі держави і церкви у прийнятті рішень, які зачіпають істотні церковні інтереси або пов'язані з моральним, духовним виміром життя".

Як повідомлялося раніше, в Москві також вирішили розмістити точки доступу до безкоштовного Wi-Fi поряд з церквами і в пішохідних зонах.