Москвичі отримають можливість підключатися "до православного" Wi-Fi

Про це повідомив заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви й суспільства Російської православної церкви (РПЦ) - священик Роман Багдасаров, пише газета "Известия".

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Він розповів, що при підключенні в цих точках будуть блокуватися повідомлення екстремістського характеру, інформація з перекручуванням фактів історії і запити про порно.

Інтернет буде безкоштовним, точки доступу будуть розміщуватися біля храмів і в популярних серед городян місцях Москви, в тому числі на "Винзаводі", у парку "Музеон", на Манежній і на Боровицькій площі. Пілотний майданчик, як очікується, буде розміщений в Сколково.

"Ми не говоримо, що в православному інтернеті будуть тільки проповіді патріарха і православні сайти", - сказав Багдасаров, пояснивши, що Wi-Fi не буде блокувати "нормальне кіно", "Олександр Невський" або "Стомлені сонцем". "І щоб не годувати тролів, які відразу ж почнуть кричати, що ми обмежуємо людей у правах, я зазначу: ми нікого не обмежуємо. Не хочеш православним користуватися інтернетом - користуйся звичайним", - зпазначив він.

Багдасаров підкреслив, що сьогодні інтернет-простір хаотичний, і разом з корисною інформацією він несе багато загроз. Представник РПЦ пояснив, що в інтернеті також діють сектанти і вербувальники терористів, які можуть вплинути на користувачів.