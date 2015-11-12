У Кремлі відреагували на погрози ІДІЛ влаштувати теракти у РФ

Про це повідомляє ТАСС.

«Я читав повідомлення про це відео, однак я його не бачив, я не знаю достовірність цього відео, не знаю достовірність цих джерел, але в жодному разі не сумніваюся, що це матеріал для розгляду нашими спеціальними службами», - Пєсков відповів на прохання прокоментувати інформацію, що з'явилася в інтернеті відеозапис.

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Як повідомляв УНІАН, раніше бойовики «Ісламського держави» опублікували відео, де загрожують Росії влаштувати теракти «дуже скоро». Як зазначається, відео записано російською мовою під музику. Також у відео пролунали погрози в бік Європи.