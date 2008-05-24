У Санкт-Петербурзі відбудеться перший бізнес-форум країн СНД

05:25, 24 травня 2008
Світ
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Рішення ухвалене на засідані урядів

7 червня в рамках ХІІ Міжнародного Петербурзького економічного форуму відбудеться перший бізнес-форум країн СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради глав урядів країн СНД.

На засіданні було ухвалено рішення про початок проведення бізнес-форумів Співдружності, яких раніше не проводили.

 

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