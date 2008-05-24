Коаліція опозиційних партій Грузії відмовилася від місць у парламенті

Коаліція опозиційних партій Грузії "Об`єднана опозиція: Національна Рада - Нові праві" вирішила відмовитись від місць у парламенті, вважаючи результати виборів, що пройшли цього тижня, сфальсифікованими, і готує вуличні акції протесту.

Як передає Рейтер, про це повідомив напередодні лідер блоку Лєван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ.

За офіційними даними, правляча партія "Єдиний національний рух" на чолі з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ набрала 59,48% голосів, коаліція опозиційних партій - 17,69%, Християнсько-демократичний рух - 8,26%, Лейбористська партія - 7,55%.

Західні спостерігачі відзначили порушення, але назвали підсумки виборів загалом справедливими - з чим рішуче не погоджуються опоненти М.СААКАШВІЛІ.

Опозиція запланувала провести мітинг протесту 26 травня, в день незалежності Грузії. Цього дня в Тбілісі перед будівлею парламенту пройде військовий парад з нагоди роковин незалежності.

За мажоритарною системою виборів правляча партія одержала 71 мандат, коаліція опозиційних партій - два. Опозиційна Республіканська партія, яка не подолала п`ятипроцентний бар`єр для партій, також має два мандати.

Таким чином, у "Єдиного національного руху" в новому парламенті, що складається із 150 місць, як очікується, буде 120 мандатів, у опозиційної коаліції - 14, по шість у Християнсько-демократичного руху і Лейбористської партії, і два у республіканців.

Вибори до парламенту, який обирається строком на п`ять років, проводилися за змішаною системою: 75 місць надано партіям і блокам, які подолали п`ятипроцентний бар`єр, решта 75 - кандидатам, які перемогли в одномандатних округах.

Християнські демократи і лейбористи поки що не коментували рішення опозиційного блоку бойкотувати новий парламент.