12 країн Південної Америки створили Союз націй

Президенти 12-ти держав підписали договір про створення Південноамериканського союзу націй (УНАСУР).

Як передає ІТАР-ТАСС, документ був підписаний напередодні в столиці Бразилії.

До складу союзу ввійшли Аргентина, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Еквадор, Гаяна, Парагвай, Уругвай, Перу, Сурінам, і Венесуела. Головна мета нового регіонального об`єднання - посилення політичної співпраці, економічна інтеграція і захист спільних інтересів.

Таким чином формально завершено процес створення об`єднання, заснованого ще в 2004 році, а країни південноамериканського континенту одержали новий інструмент для вирішення виникаючих проблем власними силами.

Президент Чилі Мішель БАЧЕЛЕТ, обрана тимчасовим головою УНАСУР, назвала підписаний засновницький договір "історичним кроком у правильному напрямі". На її думку, новий блок посилить позиції регіону в ХХI столітті, до 40-х років якого, повідомила М.БАЧЕЛЕТ, більш як 60% світової економіки буде зосереджено в країнах, що розвиваються, і не в останню чергу – в південноамериканських. "Ми хочемо бути головними акторами" в цьому процесі, додала чилійський лідер, закликавши своїх колег "докласти всіх сил для того, аби УНАСУР почав працювати".