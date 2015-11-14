ЗМІ: На сході Франції зійшов з рейок швидкісний потяг, загинули п'ятеро осіб
17:53, 14 листопада 2015Світ
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На сході Франції зійшов з рейок швидкісний потяг у місті Эквешем недалеко від Страсбурга.
За даними радіостанції 5 осіб загинули / twitter.com/Cmouadelph
Про це повідомляється в Twitter радіостанції France Bleu Alsace, пише Gazeta.ru.
Зазначається, що це був випробувальний поїзд. За останніми даними, 5 людей загинули, 60 постраждали.
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Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 листопада Париж сколихнула серія терактів, в результаті яких, за попередніми даними, загинуло понад 150 осіб.
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