На Синаї знайшли вбитими 15 мігрантів з Африки

Про це повідомляє ВВС-Росія з посиланням на джерела у правоохоронних органах Єгипту.

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Відзначається, що на півночі Синайського півострова виявлено тіла 15 африканських мігрантів, які, вірогідно, були застрелені. Ще вісьмох людей знайдено живими, але з вогнепальними пораненнями.

Хто скоїв напад на цю групу біженців неподалік від міста Рафах, поки невідомо.

Зазначимо, що в цьому регіоні єгипетська армія бореться з бойовиками "Ісламської держави". Ситуація продовжує залишатися неспокійною, а спалахи насильства відбуваються регулярно.