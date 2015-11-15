На Синаї знайшли вбитими 15 мігрантів з Африки
15:51, 15 листопада 2015Світ
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Ще вісім осіб отримали вогнепальні поранення.
На Синаї виявлені тіла 15 мігрантів / google.com.ua
Про це повідомляє ВВС-Росія з посиланням на джерела у правоохоронних органах Єгипту.
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Відзначається, що на півночі Синайського півострова виявлено тіла 15 африканських мігрантів, які, вірогідно, були застрелені. Ще вісьмох людей знайдено живими, але з вогнепальними пораненнями.
Хто скоїв напад на цю групу біженців неподалік від міста Рафах, поки невідомо.
Зазначимо, що в цьому регіоні єгипетська армія бореться з бойовиками "Ісламської держави". Ситуація продовжує залишатися неспокійною, а спалахи насильства відбуваються регулярно.
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