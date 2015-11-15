AP стало відомо, про що говорили Путін і Обама в кулуарах G20

Під час неформальних переговорів Барака Обами і Володимира Путіна на саміті "двадцятки" в Туреччині обговорювалися шляхи вирішення конфліктів в Україні та Сирії. Про це, посилаючись на джерела у Вашингтоні, повідомляє Associated Press.

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"Білий дім заявляє, що під час 35-хвилинної конструктивної дискусії президенти зосередилися на шляхах припинення громадянської війни в Сирії. Обидва керівники зійшлися на думці, що країні необхідна політична трансформація, на чолі якої стоятимуть сирійці. Цьому переходу будуть передувати переговори за посередництва ООН і припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Крім того, лідери двох країн обговорили ситуацію в Україні.

Як повідомлялося раніше, Володимир Путін і Барак Обама провели незаплановані переговори в кулуарах саміту "двадцятки" в Туреччині.