Прем'єр Франції: паризькі теракти були організовані і сплановані в Сирії

Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс, повідомляє РИА Новости.

"Цей напад було організовано, обдумано і сплановано з території Сирії", - сказав Вальс в ефірі радіостанції RTL.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 листопада, в Парижі відбулося шість терактів, один за іншим, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава". Розвідка США заявляє, що в цих атаках простежується слід "Аль-Каїди", а не "Ісламської держави".

14 листопада французькі правоохоронці ліквідували всіх виконавців терактів в Парижі. Паризький прокурор на прес-конференції заявив про збільшення кількості жертв паризьких терактів до 132.



