ЗМІ стало відомо, скільки коштує будинок прес-секретаря російського прем'єра в Юрмалі

Сім'я прес-секретаря прем'єра РФ Дмитра Медведєва Наталії Тімакової придбала в латвійській Юрмалі будинок вартістю 1,3 мільйона євро. Про це повідомляє місцеве видання Delfi з посиланням на сюжет телеканалу TV3.

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Раніше цей будинок та ділянка землі площею 2700 кв. метрів належали онукам першого президента Латвії Яніса Чаксте.

За інформацією видання, розташований у дюнній зоні на березі Ризької затоки особняк придбали Наталія Тімакова та її чоловік, Олександр Будберг. Операція була здійснена 1 березня 2013 року. Будберг, за даними передачі, отримав у Латвії тимчасовий вид на проживання.

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Видання зазначає, що будівельні роботи на ділянці почалися в 2013 році. За проектом, у будівлі повинно бути облаштовано кілька спалень і ліфт, і для його реалізації потрібно змінити статус ділянки землі в дюнній зоні. Погодження на цьому призупинилося.

Раніше земля і будинок належали онукам Яніса Чаксте і дочкам Костянтина Чаксте - лідера створеної під час Другої світової війни Латвійської Центральної ради. Костянтин Чаксте був заарештований і відправлений в нацистський концтабір, де й помер у 1945 році. Доньки Чаксте разом з матір'ю втекли до Швеції, потім у США. У будинку, який придбала родина прес-секретаря прем'єр-міністра Росії, Костянтин Чаксте прожив останні 10 років життя.

Наталія Тімакова є прес-секретарем Дмитра Медведєва з 2008 року: спочатку у часи його президентства, потім на посаді прем'єра. Її чоловік Олександр Будберг з 1991 року працював журналістом у газеті "Московський комсомолець", з 1996 року був учасником "кремлівського пулу" журналістів.