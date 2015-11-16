Прем'єр Бельгії дав завдання готуватися до режиму НС для боротьби з "проповідниками ненависті"

14:44, 16 листопада 2015
Світ
288 0

У Бельгії може бути введений режим надзвичайної ситуації, повідомив в ефірі телеканалу RTL прем'єр-міністр країни Шарль Мішель.

Шарль Мишель / REUTERS

Про це повідомляє "Вести".

"Я дав завдання службам безпеки підготуватися до всіх варіантів. В цьому відношенні в Бельгії потрібно працювати над можливістю оголошувати надзвичайну ситуацію в разі надзвичайних обставин", - повідомив він.

Читайте такожМатір "паризького смертника" заявила, що її син скоїв теракт через "стрес"

Прем'єр підкреслив необхідність боротися з проповідниками ненависті, захистити людей від тих, хто закликає до насильства.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Бельгії затримали сімох осіб, яких підозрюють у зв'язках з терористичними атаками в Парижі. Під час затримання одного з них сталася перестрілка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter