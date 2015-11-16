Прем'єр Бельгії дав завдання готуватися до режиму НС для боротьби з "проповідниками ненависті"

Про це повідомляє "Вести".

"Я дав завдання службам безпеки підготуватися до всіх варіантів. В цьому відношенні в Бельгії потрібно працювати над можливістю оголошувати надзвичайну ситуацію в разі надзвичайних обставин", - повідомив він.

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Прем'єр підкреслив необхідність боротися з проповідниками ненависті, захистити людей від тих, хто закликає до насильства.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Бельгії затримали сімох осіб, яких підозрюють у зв'язках з терористичними атаками в Парижі. Під час затримання одного з них сталася перестрілка.