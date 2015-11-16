В Індії більше 70 людей стали жертвами повені
15:41, 16 листопада 2015Світ
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Число жертв повені, викликаної проливними дощами, в штаті Тамілнаду на півдні Індії досягло 71, повідомляє в понеділок агентство PTI.
REUTERS
Як повідомляє агентство, між 11 і 15 листопада загинули 12 людей, деякі з них потонули, деякі загинули в результаті обвалення стіни. Головний міністр штату Джаярам Джаялалітха оголосила про компенсації сім'ям загиблих у розмірі 400 тисяч рупій (близько 6 тисяч доларів), передає РИА Новости.
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Область зниженого атмосферного тиску встановилася над Бенгальською затокою біля берегів Тамілнаду 9 листопада, викликавши проливні дощі і повені в деяких районах штату. Синоптики попередили про те, що в найближчі кілька днів проливні дощі продовжаться.
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