В Індії більше 70 людей стали жертвами повені

Як повідомляє агентство, між 11 і 15 листопада загинули 12 людей, деякі з них потонули, деякі загинули в результаті обвалення стіни. Головний міністр штату Джаярам Джаялалітха оголосила про компенсації сім'ям загиблих у розмірі 400 тисяч рупій (близько 6 тисяч доларів), передає РИА Новости.

Читайте такожЗсуви ґрунту в Каліфорнії: потік бруду накрив машини - BBC

Область зниженого атмосферного тиску встановилася над Бенгальською затокою біля берегів Тамілнаду 9 листопада, викликавши проливні дощі і повені в деяких районах штату. Синоптики попередили про те, що в найближчі кілька днів проливні дощі продовжаться.