Внаслідок повені на півдні Італії загинули двоє людей (фото)

21:08, 15 жовтня 2015
Світ
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Італійське місто Беневенто на півдні країни страждає від повені після того, як річка Калоре вийшла з берегів через сильні дощі.

repubblica.it

Внаслідок повені вже загинули двоє людей – жінка 70 років і літній чоловік, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Repubblica. В даний час вулиці міста затоплено. Закриті школи і адміністративні установи, не працюють магазини.

Штормова погода спостерігається по всій провінції Кампанья, ускладнюючи рятувальні роботи. До ліквідації наслідків негоди залучені співробітники управління цивільного захисту з сусідніх міст, пожежники і військові.

repubblica.it
repubblica.it
repubblica.it

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