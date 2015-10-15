Внаслідок повені на півдні Італії загинули двоє людей (фото)
21:08, 15 жовтня 2015Світ
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Італійське місто Беневенто на півдні країни страждає від повені після того, як річка Калоре вийшла з берегів через сильні дощі.
Внаслідок повені вже загинули двоє людей / repubblica.it
Внаслідок повені вже загинули двоє людей – жінка 70 років і літній чоловік, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Repubblica. В даний час вулиці міста затоплено. Закриті школи і адміністративні установи, не працюють магазини.
Штормова погода спостерігається по всій провінції Кампанья, ускладнюючи рятувальні роботи. До ліквідації наслідків негоди залучені співробітники управління цивільного захисту з сусідніх міст, пожежники і військові.
В даний час вулиці міста затоплено / repubblica.it
До ліквідації наслідків негоди залучені співробітники управління цивільного захисту / repubblica.it
Штормова погода спостерігається по всій провінції Кампанья / repubblica.it
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