Внаслідок повені на півдні Італії загинули двоє людей (фото)

Внаслідок повені вже загинули двоє людей – жінка 70 років і літній чоловік, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Repubblica. В даний час вулиці міста затоплено. Закриті школи і адміністративні установи, не працюють магазини.

Штормова погода спостерігається по всій провінції Кампанья, ускладнюючи рятувальні роботи. До ліквідації наслідків негоди залучені співробітники управління цивільного захисту з сусідніх міст, пожежники і військові.