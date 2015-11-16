Під залізною завісою: У Лаврова по-різному повідомили про ймовірність заборони виїзду із РФ до Європи
15:51, 16 листопада 2015Світ
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Влада розглядає питання введення заборони на виїзд до Європи.
REUTERS
Про це повідомляє «Інтерфакс».
«Заборону вводить не МЗС, а президент. Зараз поки що про це мова не йде. Але питання опрацьовується», - заявив заступник глави МЗС Олег Сиромолотов.
Раніше джерело в МЗС РФ заявляло, що питання запровадження виїзних віз не обговорювалося і обговорюватися не може.
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З ініціативою запровадження виїзних віз на тлі погіршення безпеки виступав депутат-комуніст Вадим Соловйов.
Пізніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова спростувала дану інформацію, заявивши, що ніяких обговорень щодо обмежень на виїзд росіян за кордон не ведеться.
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