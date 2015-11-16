Під залізною завісою: У Лаврова по-різному повідомили про ймовірність заборони виїзду із РФ до Європи

Про це повідомляє «Інтерфакс».

«Заборону вводить не МЗС, а президент. Зараз поки що про це мова не йде. Але питання опрацьовується», - заявив заступник глави МЗС Олег Сиромолотов.

Раніше джерело в МЗС РФ заявляло, що питання запровадження виїзних віз не обговорювалося і обговорюватися не може.

Читайте такожГолова МЗС Німеччини заявив, що Асад більше не є вирішенням конфлікту в Сирії

З ініціативою запровадження виїзних віз на тлі погіршення безпеки виступав депутат-комуніст Вадим Соловйов.

Пізніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова спростувала дану інформацію, заявивши, що ніяких обговорень щодо обмежень на виїзд росіян за кордон не ведеться.