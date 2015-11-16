Кампус Гарварду евакуювали через повідомлення про бомбу

Про це повідомляється на офіційному сайті Гарварду, передає Бі-бі-сі.

Причиною стало анонімне повідомлення про закладений вибуховий пристрій. Підтвердити інформацію наразі офіційні особи не можуть.

"Більшість вже в курсі, що ми отримали непідтверджене повідомлення про бомбу. Люди з будівель були евакуйовані, і правоохоронні органи перебувають на місці події. Вхід на територію кампусу заборонений", - повідомили у Гарварді.

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Гарвардський університет є одним із найвідоміших університетів світу. Він розташований у місті Кембридж, штат Массачусетс. За даними на 2010 рік, в Гарварді навчалися близько 6,7 тисяч студентів і 14,5 тисяч аспірантів. Університет посідає перше місце в США за кількістю мільярдерів серед випускників.

Варто нагадати, що в останньому відео, опублікованому бойовиками екстремістської організації "Ісламська держава", містяться погрози на адресу країн, що здійснюють бомбардування позицій ІД у Сирії. Зокрема, бойовики ІД погрожували здійснити напад у Вашингтоні.