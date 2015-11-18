Король Йорданії звинуватив ІД у розв'язанні третьої світової війни

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

В ході візиту в Косово йорданський монарх назвав бойовиків ІД "дикими бандитами", що вбили понад 100 тисяч мусульман. Протистояння з ІД король Йорданії вважає "війною всередині ісламу" – боротьбою з тими, хто хоче перетворити мусульман у фанатиків.

"Ми повинні діяти швидко і рішуче, щоб відбити міжконтинентальні загрози, чи то на Близькому Сході, в Африці, Азії та Європі", - сказав Абдалла II.

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Нагадаємо, в ніч на суботу Парижі в результаті серії скоординованих атак загинули понад 100 осіб, ще понад 300 отримали поранення. Напади відбулися, зокрема, в концертному залі "Батаклан" та біля стадіону" Стад-де-Франс. Відповідальність за ці напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".