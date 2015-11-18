Керрі розповів, скільки захоплених територій вдалося відвоювати спільними зусиллями у ІДІЛ

Про це держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю телекомпанії CNN.

"Коли президент (Барак Обама) говорить про те, що ІДІЛ вдалося стримати, ми маємо на увазі ситуацію в Іраку і Сирії. Вдалося скоротити на 25% площі території, яку вони утримують", - сказав він.

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Пан Керрі зазначив, що в Іраку, зокрема, були звільнено місто Тікріт і регіон Синджар.