США не координують з РФ дії в Сирії, але не виключають таку можливість у майбутньому - Держдеп

Про це заявив у середу керівник прес-служби держдепартаменту США Джон Кірбі, коментуючи на прохання журналістів висловлювання президента Франції Франсуа Олланда про необхідність створення великої антитерористичній коаліції за участю провідних країн Заходу та Росії, передає ТАСС.

"Ми не співпрацюємо з Росією у військовій сфері в боротьбі проти ІД, - сказав Кірбі. - Але президент Барак Обама і держсекретар Джон Керрі не виключали, що така співпраця може бути в майбутньому". Таке співробітництво може бути налагоджено, якщо Росія дійсно буде вести боротьбу з ІД, а не з сирійською опозицією, стверджує Кірбі.

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"В останні дні Росія завдала ударів в районі міста Ракка, де зосереджені сили ІД. Ми це вітаємо", - заявив представник держдепартаменту. Однак, додав він, "поки занадто рано говорити про те, що в російській стратегії стався поворот". "Такий висновок ми поки зробити не можемо", - зазначив американський дипломат.

Відповідаючи на питання з приводу того, що Москва заздалегідь надала Вашингтону інформацію про намір використовувати крилаті ракети і важкі бомбардувальники для ударів по позиціях ІД в Сирії, Кірбі сказав: "Росія справді заздалегідь повідомила нас про це, але це ще не означає, що ми координуємо наші дії".

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Франції Франсуа Олланд заявив, що широкої міжнародної коаліції за участю Росії і США вдасться завдати вирішального удару по терористичної організації "Ісламська держава" (ІД). Він зазначив, що в наступний вівторок відправиться до Вашингтона, а в четвер - у Москву, щоб обговорити з Бараком Обамою і Володимиром Путіним координацію загальних зусиль по боротьбі з ІДІЛ.