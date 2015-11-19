Конгрес США ускладнив правила прийому біженців

Як повідомляє ВВС, документ підтримали 289 членів палати представників, проти виступили 137.

За законопроект проголосували не тільки республіканці, а й багато демократів, незважаючи на те, що президент Барак Обама виступав проти цього закону і обіцяє накласти на нього вето.

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Відповідно до законопроекту, ФБР, а також Міністерство внутрішньої безпеки і Національна розвідка повинні будуть ретельно перевіряти, чи несе кандидат на отримання статусу біженця загрозу безпеці американських громадян.

Спікер палати представників республіканець Пол Райан заявив, що хоча американський народ не обділений здатністю співчувати, але громадянам США також слід пам'ятати і про власну безпеку.

Законопроект з'явився після серії нападів в Парижі, жертвами яких стали 129 осіб.

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