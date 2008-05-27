Четверо росіян потрапили в полон до піратів
Ситуація у Сомалі - загрозлива
Пірати Сомалі захопили вантажне судно з Панами біля узбережжя Сомалі, на борту якого знаходилися дев`ять членів екіпажа - четверо росіян і п`ять громадян Філіппін, повідомив власник судна і влада Кенії.
Судно, що належить компанії Dutch Reider Shipping, прямувало в румунське портове місто Констанца, було захоплене у понеділок в нейтральних водах Аденської затоки.
«На борту судна знаходилися четверо російських офіцерів і п`ять філіппінських моряків. Родичі всіх членів екіпажа проінформовані про те, що сталося, їм буде надано усіляку підтримку і допомогу», - йдеться в заяві власників судна.
Активність піратів у водах Сомалі набула загрозливих розмірів. За даними Міжнародного морського бюро, тут минулого року відбулося більше 30 нападів на судна.