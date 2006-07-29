Україна може приєднатися до НАТО вже в листопаді

Україні може приєднатися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО вже в листопаді на Ризькому саміті організації, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Райнгард ШЕФЕРС в інтерв`ю газеті "Дзеркало тижня", відповідаючи на запитання про те, як змінилися шанси України приєднатися до ПДЧ після формування «антикризової коаліції», учасники якої займають досить критичну позицію щодо членства України в НАТО.

Він зазначив, що в Німеччині уважно стежили за дискусією в Україні щодо членства в НАТО і не могли не помітити, що це питання викликає протилежні підходи у різних політичних сил. «На жаль, зовсім протилежні, оскільки тут багато демагогії й історичної упередженості… Втім, і в тексті коаліційної угоди помаранчевого табору ми бачили пропозицію про те, що, враховуючи низький відсоток підтримки серед населення, питання про вступ в НАТО вирішуватиметься на референдумі» - сказав Р.ШЕФЕРС.

При цьому він додав, що в Берліні завжди серйозно ставилися до ситуації, коли існує низький рівень підтримки членства країни в НАТО. «Ми говорили: спочатку потрібно провести роз`яснювальну роботу, щоб підвищити рівень підтримки. Адже не можна говорити про членство в альянсі країни, більшість населення якої проти участі в цій системі колективної безпеки. Для нас дуже важливо (і це ми завжди повторювали), що двері в НАТО відкриті. Але очевидно, що необхідний якийсь час, щоб увійти в ці двері» - підкреслив посол.

Що стосується перспектив України одержати запрошення працювати над ПДЧ на Ризькому саміті, то, як повідомив Р.ШЕФЕРС, тут в альянсі є одностайна думка: для цього українська сторона повинна сформувати уряд, який би однозначно підтримував приєднання до плану дій і відстоював перспективу членства в НАТО. І, звичайно ж, потрібна наявність листа до альянсу від відповідних структур. «Врешті-решт, все залежить від української сторони, від рішучості українського уряду» - підкреслив Р.ШЕФЕРС.

Оцінюючи шанси України приєднатися до ПДЧ вже на Ризькому саміті НАТО, за умови виконання всіх вищезгаданих умов Р.ШЕФЕРС сказав: «У принципі, так, це можливо. Але для цього, як ви знаєте, необхідна ще й одностайна підтримка з боку 26 країн-членів НАТО».