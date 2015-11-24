Винищувачі з французького авіаносця завдали перших ударів по позиціях ІД в Сирії

Про це повідомили в понеділок увечері в міністерстві оборони Франції, передає ТАСС.

Як зазначили в оборонному відомстві, метою бойового вильоту стали інфраструктурні об'єкти, що належать ІД і розташовані в районі міста Ракка на північному сході Сирії. "Було задіяно два літаки Mirage 2000 військово-повітряних сил з передовою авіабази в Йорданії. Одночасно з авіаносця "Шарль де Голль" до операції приєдналися чотири винищувачі Rafale Marine", - зазначено в заяві міноборони.

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В результаті повітряної атаки по позиціях бойовиків у Ракка ударів зазнали, зокрема, "командний пункт, зона стоянки автомобілів і ремонтні майстерні". "Всі намічені цілі були знищені. Удар по цьому об'єкту дозволяє знизити можливості ІД в плані пересування та командування", - зазначили в міністерстві.

Раніше в понеділок перший удар французької палубної авіації був нанесений по об'єктах ІД на території Іраку. Як повідомив начальник головного штабу ЗС Франції генерал П'єр де Вільє, удари наносилися по містах Мосул і Рамаді.

Як повідомляв УНІАН, авіаносець "Шарль де Голль" з понеділка, 23 листопада, буде брати участь у військовій операції проти "Ісламської держави".

Міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан стверджує, що метою операції є тотальне знищення "Ісламської держави". Основні цілі французької авіації – це фактична столиця ІД Мосул, один з найважливіших центрів терористів Ракка, а також родовища нафти, видобуток якої контролюється бойовиками.