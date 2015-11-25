В аеропорту Каїра виявлені посилки в США з вибухівкою - ЗМІ

Про це повідомляє Дождь з посиланням на єгипетське видання Aswat Masriya.

За словами джерела видання в аеропорту, посилки з вмістом вибухових речовин були виявлені під час перевірки рентгеном. Зараз вони поміщені під охорону до з'ясування особистостей відправників.

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Загальна вага кожної з них становила приблизно 10 кілограмів, проте поки неясно, який обсяг займала вибухівка.

Відзначається, що заходи безпеки в єгипетських аеропортах були посилені після катастрофи російського літака A321 на Синайському півострові. Раніше США попросили Єгипет затримувати посилки з початку цього тижня.