У Тунісі оголошено надзвичайний стан після нападу на автобус президентської охорони
03:09, 25 листопада 2015Світ
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Президент Тунісу оголосив надзвичайний стан у країні і комендантську годину у столиці.
REUTERS
Це сталося у вівторок, 24 листопада, після вчинення вибуху в автобусі президентської охорони, у результаті чого загинули щонайменше 12 людей, передає Радіо Свобода.
Президент Тунісу Беджі Каїд Ессебсі заявив, що країна перебуває у «війні проти тероризму» і закликав міжнародну спільноту кооперуватися у боротьбі з екстремізмом.
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Зазначається, що Ессебсі не було в автобусі під час нападу на нього у місті Туніс.
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Як повідомляв УНІАН, у столиці Тунісу, місті Туніс, невідомі підірвали автобус президентської охорони. Джерела ВВС повідомляють про 12 жертв вибуху.
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