У Тунісі оголошено надзвичайний стан після нападу на автобус президентської охорони

Це сталося у вівторок, 24 листопада, після вчинення вибуху в автобусі президентської охорони, у результаті чого загинули щонайменше 12 людей, передає Радіо Свобода.

Президент Тунісу Беджі Каїд Ессебсі заявив, що країна перебуває у «війні проти тероризму» і закликав міжнародну спільноту кооперуватися у боротьбі з екстремізмом.

Читайте такожТуніс запровадив страту за тероризм

Зазначається, що Ессебсі не було в автобусі під час нападу на нього у місті Туніс.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Тунісу, місті Туніс, невідомі підірвали автобус президентської охорони. Джерела ВВС повідомляють про 12 жертв вибуху.