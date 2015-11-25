"Пегас Туристик" анулював продані росіянам тури в Туреччину до кінця року

Про це повідомила в ефірі одного з телеканалів гендиректор компанії Ганна Підгірна. "Тури нами були анульовані в односторонньому порядку з вильотами починаючи із завтрашнього дня і до 29 грудня включно", - сказала вона, додавши, що туристам, які придбали тури в Туреччину, запропонують перебронювати їх на інші напрямки, які зможе запропонувати туроператор, передає Lenta.ru.

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Ганна Підгірна зазначила, що в даний час в Туреччині знаходиться небагато клієнтів туроператора - в основному це ті, хто не зміг полетіти до Єгипту.

Продаж путівок до Туреччини вже припинили оператори TEZ Tour, "Наталі Турс", Coral Travel, "Бібліо Глобус".

Нагадаємо, 24 листопада Ростуризм заборонив туркомпаніям продавати путівки в Туреччину через загрозу тероризму на її території. Тоді ж міністерство закордонних справ РФ рекомендувало росіянам скасувати поїздки в Туреччину, а глава відомства Сергій Лавров зазначив, що терористична загроза в цій країні не нижча, ніж у Єгипті.