Лавров відмовився їхати до Туреччини після інциденту із Су-24

Глава російського МЗС Сергій Лавров скасував візит до Стамбулу, призначений на середу.

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"Президент прямо сказав, що це не може не торкнутися російсько-турецьких відносин. У зв'язку з цим прийнято рішення про те, щоб скасувати ту зустріч, яка планувалася на завтра в Стамбулі на рівні міністрів закордонних справ Російської Федерації і Турецької Республіки в рамках так званого спільної ради стратегічного планування", - заявив Лавров, цитують міністра "РИА Новости".

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.