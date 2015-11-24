Лавров відмовився їхати до Туреччини після інциденту із Су-24

17:24, 24 листопада 2015
Світ
1565 0

Зустріч на рівні міністрів закордонних справ двох країн планувалася 25 листопада.

REUTERS

Глава російського МЗС Сергій Лавров скасував візит до Стамбулу, призначений на середу.

Читайте такожОбидва пілоти збитого російського винищувача мертві - Reuters

"Президент прямо сказав, що це не може не торкнутися російсько-турецьких відносин. У зв'язку з цим прийнято рішення про те, щоб скасувати ту зустріч, яка планувалася на завтра в Стамбулі на рівні міністрів закордонних справ Російської Федерації і Турецької Республіки в рамках так званого спільної ради стратегічного планування", - заявив Лавров, цитують міністра "РИА Новости".

Читайте такожБіля консульства РФ у Стамбулі збираються десятки протестувальників проти російської кампанії у Сирії

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський винищувач, що порушив повітряний простір країни.

Також турецькі військові опублікували заяву, згідно з якою перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter