Forbes назвав найбільш провальні фільми цього року

Очолює антирейтинг музична комедія з Біллом Мюрреєм "Рок на Сході" - вона заробила в прокаті $2,9 млн при бюджеті $15 млн, передає Lenta.ru. На другому місці розташувався бойовик "Ганмен" з Шоном Пенном ($10,7 млн при бюджеті $40 млн), на третьому - детективний трилер "Кібер" з Крісом Хемсворт ($19,4 млн за $70 млн бюджету).

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У першу п'ятірку потрапили також картини "Між ділом" (зібрав $14,4 млн при бюджеті $35 млн) і "Джем і голограми" ($2,3 млн за $5 млн бюджету).

За ними в списку йдуть фільми "Поза/себе" ($12,3 млн за $26 мільйонному бюджеті), "Ультраамериканці" (заробив $15,4 млн при бюджеті $28 млн), "128 ударів серця на хвилину" ($3,6 млн доходу за $6 млн бюджету) та "Алоха" ($26,3 млн за $37 млн бюджету).

Замикає десятку нова комедія з Джонні Деппом "Мордекай" - стрічці теж не вдалося окупити себе в прокаті, вона зібрала $47,3 млн, тоді як на виробництво було витрачено $60 млн. Студія Lionstage розгорнула широку рекламну кампанію в підтримку картини, але не врятувала її від провалу. У США її прем'єра відбулася в січні 2015 року, а світова прем'єра була намічена на березень, але дистриб'ютори вирішили скасувати реліз у багатьох країнах через результи американського бокс-офісу.

У вересні Forbes назвав найбільш збиткові фільми минулого літа. Перше місце зайняв фільм "Земля майбутнього".