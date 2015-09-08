Forbes склав рейтинг найзбитковіших кінофільмів літа

Це випливає з рейтингу американського журналу Forbes, передає Lenta.ru. У червні кіноексперти вже передрікали для компанії Walt Disney Pictures збитки в розмірі від $120 до $140 млн через провал у прокаті цієї картини із Джорджем Клуні і Х'ю Лорі в головних ролях.

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У рейтинг також увійшла картина "Фантастична четвірка" про вчених, які виявляють надздібності, потрапивши під час космічного польоту в зону магнітної аномалії. Бюджет стрічки склав $120 млн, а прибуток в домашньому прокаті - $54 млн. У всьому світі фільм заробив $150 млн.

Не виправдала вкладень і стрічка "Пікселі", в якій розповідається, як команда колишніх геймерів бореться з інопланетянами. Вона принесла творцям $73 до $186 млн в американському та світовому прокатах відповідно, а бюджет фільму склав $88 млн.

Картина "Агенти А. Н.К.Л." британського режисера Гая Річі заробила $40 млн у США і $76 млн у світі. Бюджет картини, в якій розповідається про агентів КДБ і ЦРУ (ролі виконали Армі Хаммер і Генрі Кевілл), що об'єдналися в боротьбі з міжнародною злочинною організацією, склав $75 млн.

У рейтингу опинилися також фільми "Рікі і Флеш" з Меріл Стріп, "Красуні в бігах" з Різ Уізерспун і Софією Вергарою, "Алоха" з Бредлі Купером.