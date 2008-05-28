Нижня палата парламенту Канади визнала Голодомор актом геноциду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає ухвалення Нижньою палатою Канадського парламенту рішення щодо визнання Голодомору 1932-33 років актом геноциду проти українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам В.ЮЩЕНКО повідомив, що таке рішення було ухвалено вчора, 27 травня.

“Це блискуча перемога”, - сказав він.

Президент розповів, що під час його візиту були проведені дебати в парламенті Канади з цього приводу. “Ми провели виключно конструктивну дискусію з прем’єр-міністром Канади. Мені здається, що вдалося донести владі Канади, чому для України є принциповим визнання Голодомору Нижньою палатою парламенту актом геноциду”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомлялося, з 26 травня В.ЮЩЕНКО перебуває в Канаді з державним візитом.