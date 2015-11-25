У США вийшов на свободу радянський шпигун

Він провів у в'язниці 30 років за звинуваченням у шпигунстві на користь Радянського Союзу.

Термін ув'язнення Пелтона закінчився у вівторок, 24 листопада. Останні кілька місяців терміну 74-річний засуджений провів під домашнім арештом, пише Медуза.

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Рональд Пелтон працював аналітиком в АНБ протягом 14 років — до 1979 року. Його заарештували в 1985 році, а роком пізніше засудили до трьох довічних термінів. За законом він міг розраховувати на дострокове звільнення після закінчення 30 років.

За даними ФБР, Пелтон почав співпрацювати з Радянським Союзом через фінансові труднощі. Серед секретів, які він видав СРСР, була інформація про операції Ivy Bells («Квітки плюща»). В рамках цього проекту АНБ і ВМС США намагалися розкрити радянську підводну лінію зв'язку.