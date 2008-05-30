Чорний день для вертольотів: три катастрофи за добу

Серія катастроф з участю вертольотів відбулася менш ніж за добу по всьому світу. Жертвами інцидентів стали глава поліції Чилі, британські військові і американські пілоти. Авіаподії значно відрізнялися одна від одної за обставинами.

Так, глава поліції Чилі генерал Жозе Алехандро Берналес загинув в результаті зіткнення вертольота з триповерховою будівлею в Панамі, передає Associated Press. Окрім урядовця загинули 11 чоловік.

Президент Чилі Мішель Бачелет через інцидент перервала турне по півночі країни і повернулася в Сантьяго. У Чилі за рішенням властей приспущені державні прапори.

У штаті Мічіган на півночі США вертоліт впав на дах лікарні. Інцидент відбувся в місті Гранд-Рапідс. При приземленні хвіст вертольота зачепив радіоантену на даху медичної установи, після чого машина впала і загорілась. З лікарні була проведена термінова евакуація пацієнтів. У вертольоті знаходилися тільки двоє пілотів. Проте точно кількість постраждалих з`ясовується.

У Британії упав вертоліт Збройних сил. Загинули обидва пілоти, що знаходилися на борту. Міноборони країни вже розслідує обставини події.