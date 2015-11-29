У Лондоні люди вийшли на вулицю з протестом проти операції в Сирії

В акції, організованій рухом Stop The War, взяли участь кілька тисяч осіб. За підсумками заходу вони передали в канцелярію прем'єр-міністра Девіда Кемерона відкритий лист з проханням відмовитися від проведення такої операції, повідомляє Російська служба ВВС.

Серед тих, хто підписав лист, фігурували, зокрема, режисер Кен Лоуч, комік Френкі Бойл і актор Марк Райланс.

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Перед присутніми також виступила "тіньовий" міністр міжнародного розвитку Дайан Ебботт. За її словами, прем'єр не зумів чітко обґрунтувати необхідність участі у бомбардуваннях Сирії і подібна операція навряд чи зможе принести країні мир.

Аналогічні акції, але меншого масштабу пройшли ще кількох британських містах. У їх числі Манчестер, Ковентрі, Брістоль і Суонсі.