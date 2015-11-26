Кемерон: Британії потрібно посилити боротьбу з ісламістами для власної безпеки

Про це заявив прем'єр-міністр країни Девід Кемерон, передає Бі-бі-сі. На його думку, авіаудари допоможуть зупинити просування бойовиків "Ісламської держави", але лише з їх допомогою знищити ісламістів не вдасться.

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Союзникам потрібні партнери на території Сирії, а також політичне рішення ситуації в країні. "Загрози нашим інтересам і нашому народу такі, що ми не можемо дозволити собі стояти осторонь і не діяти", - йдеться в заяві прем'єра.

За словами Девіда Кемерона, Великобританія не повинна передавати забезпечення власної безпеки іншим країнам.

У свою чергу парламентарії заявляють, що розширювати авіаудари не варто доти, поки не з'явиться надійна міжнародна стратегія, яка буде припускати реальну можливість знищити "Ісламську державу" і зупинити громадянську війну в Сирії.

Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив, що заперечує проти бомбардувань "Ісламської держави".

У найближчі тижні парламент Великобританії повинен проголосувати за або проти авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії.

Раніше на цьому тижні Девід Кемерон заявив про радикальне збільшення видатків на оборону. У найближчі 10 років країна витратить на ці цілі 178 млрд фунтів.