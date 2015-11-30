ЄС може ввести безвізовий режим із Туреччиною восени 2016 року

Про це заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на прес-конференції за підсумками саміту ЄС-Туреччина в Брюсселі, передає ТАСС.

"Візова лібералізація пов'язана з реадмісією. Якщо всі вимоги будуть виконані, вона буде досягнута восени 2016 року", - повідомив Юнкер.

Раніше стало відомо, що Туреччина і ЄС досягли угоди з питання мігрантів, додає Газета.ру.

Президент Франції Франсуа Олланд, залишаючи саміт ЄС - Туреччина, заявив, що Євросоюз виділятиме Туреччині 3 млрд євро в міру виконання зобов'язань з прийому біженців.

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«Наразі виділяються 3 млрд євро, ці суми буде виплачено в міру виконання Туреччиною зобов'язань щодо біженців», - сказав Олланд.

Також він наголосив, що співпраця з Туреччиною з питань політичного врегулювання в Сирії, боротьбі з терористами і з питань міграційної кризи є особливо важливою для Франції.

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«Правомірно очікувати, щоб Туреччина зробила зусилля з прийому біженців, щоб вони не їхали до Європи, а також захистила турецький кордон і так само закрила кордон між Туреччиною і Сирією. Правомірно, щоб Туреччина одержала від Європи допомогу для прийому біженців», - заявив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія вирішила скасувати безвізовий режим із Туреччиною з 1 січня 2016 року. Як заявив Лавров, безвізовий режим буде «призупинено». Як довго він не буде діяти, невідомо.