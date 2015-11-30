Тайвань і Китай обмінялися шпигунами після історичної зустрічі лідерів

Тайвань і Китай обмінялися шпигунами в якості безпрецедентного жесту доброї волі, який послідував за історичною зустріччю лідерів Тайваню та КНР, яка сталася раніше в цьому місяці, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Reuters.

Китай звільнив представників військової розвідки Тайваню полковника Жу Гонгсуна (Zhu Gongxun) і полковника Су Чанггуо (Xu Changguo) після того, як вони більше дев'яти років перебували в ув'язненні. Влада Тайваню, в свою чергу, надала китайському шпигуну Чи Жихао (Li Zhihao) попереднє умовно-дострокове звільнення, повідомляє агентство з посиланням на заяву канцелярії голови адміністрації Тайваню Ма Інцзю.

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"Президент Ма (Інцзю) сподівається, що взаємні обміни можуть продовжитися і привести до більш конкретних досягнень у майбутньому", — заявив прес-секретар лідера Тайваню Чарльз Чен (Charles Chen).

Нагадаємо, 7 листопада в Сингапурі відбулася перша за 66 років зустріч між керівниками Тайваню та КНР. Голова адміністрації Тайваню Ма Інцзю на ній запропонував дотримуватися "консенсусу 1992 року", що передбачає визнання принципу "одного Китаю", і також підтримувати статус-кво у відносинах.