Лідери Тайваню та Китаю проводять історичну зустріч

Зустріч має велике символічне значення, однак про будь-які договори, які планують підписати сторони, не повідомляється. Позначена лише загальна тема переговорів - підтримання миру в Тайванській протоці, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЛідери КНР і Тайваню проведуть першу за 66 років зустріч"Обидві сторони повинні поважати цінності і спосіб життя один одного", - сказав Ма Інцзю. "Незважаючи на те, що це перша зустріч, ми відчуваємо себе старими друзями. За нами 60-річна історія взаємин, і сьогодні ми бачимо плоди співробітництва, а не суперництва", - сказав лідер Тайваню.

"Ми одна сім'я", - додав китайський лідер Сі Цзіньпін.

У 1949 році націоналістичний уряд Китаю на чолі з Чан Кайші втік на Тайвань після поразки в громадянській війні з комуністами. Після цього офіційних зустрічей між лідерами двох країн не було. Таким чином, це перша зустріч більш ніж за 65 років.

Тайвань відокремився від Китаю після закінчення громадянської війни в 1949 році. КНР досі вважає острів своєю провінцією. Між тим на острові фаворитом наступних парламентських виборів вважається партія, виступаюча за офіційне проголошення повної незалежності від Пекіна.

Багато хто в Тайвані розцінює цю зустріч як спробу Китаю вплинути на внутрішню політику країни напередодні виборів.

За останні 15 років стосунки між Китаєм і Тайванем значно покращилися. У 2008 році почалося пряме авіасполучення між Тайванем і Китаєм, що полегшило двосторонню торгівлю. Туристи з Китаю допомагають зміцненню економіки Тайваню. Між обома сторонами було укладено кілька торгових угод, і тайванські фірми вклали мільярди доларів в материковий Китай.