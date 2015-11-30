Ізраїль заморожує контакти з ЄС у питаннях вирішення конфлікту з Палестиною

Приводом стало рішення Єврокомісії зобов’язати виробників маркувати товари з ізраїльських поселень на Західному березі ріки Йордан особливим чином Ізраїль більше не згоден на участь Євросоюзу як посередника у мирному врегулюванні ситуації на Близькому Сході, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Дипломатичні взаємини з органами ЄС у цьому питанні призупиняються на невизначений термін, заявили у міністерстві закордонних справ (МЗС).

Читайте такожІзраїль засудив рішення ЄС маркувати продукти з поселень - BBC

При цьому жодного впливу на двосторонні взаємини з окремими країнами ЄС таке рішення не матиме, наголосили в МЗС країни.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху ще раніше назвав нові правила маркування "подвійною мораллю" Брюсселя. За його словами, у світі тривають близько 200 конфліктів, але рішення Єврокомісії стосується саме даного і саме сторони, "яку атакують терористи".

Зі свого боку, Саеб Ерекат, помічник президента Палестини Махмуда Аббаса, заявив, що нововведення ЄС є "важливим кроком до повного бойкоту ізраїльських поселень, які незаконно збудовані на палестинській землі".