Ізраїль посилює заходи безпеки у зв'язку з новою хвилею терору

Їх контролюють бійці прикордонної служби, повідомляє "Голос Америки". Крім них, 300 військовослужбовців залучені до охорони громадського транспорту.

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"У ізраїльського уряду є право і обов'язок захищати своїх громадян", – заявив прес-секретар Держдепартаменту Джон Кірбі. Разом з тим, він зазначив, що США не хотіли б бачити надмірного застосування сили.

Представник зовнішньополітичного відомства додав, що США прагнуть до того, щоб "лідери з обох сторін проявили відповідальність і закликали до дотримання спокою, щоб повернути відчуття нормальності, щоб люди могли спокійно продовжувати своє життя".

Це, за словами Джона Кірбі, також необхідно зробити для того, щоб знову почати обговорювати рішення про створення "двох держав для двох народів".

Крім цього зазначається, що держсекретар США Джон Керрі збирається на Близький Схід на тлі нового витка насильства в Ізраїлі і на палестинських територіях. Мета поїздки – сприяти деескалації конфлікту.

Представники адміністрації президента Барака Обами підкреслюють, що нинішні тенденції – як теракти, так і продовження будівництва в єврейських поселеннях на палестинських територіях – зменшують шанси на мирне врегулювання конфлікту. У Вашингтоні єдиним правильним рішенням продовжують вважати створення двох держав для двох народів.

Останній раунд мирних переговорів за посередництва США завершився у квітні 2014 провалом.