Учасники Конференції з клімату зробили "фото на пам'ять" без Путіна

Програма форуму така, що після відкриття конференції учасники повинні були зібратися в одному із залів виставкового центру "Ле Бурже" на спільне фотографування, повідомляє ТАСС.

Згідно з повідомленням, до цього моменту глава російської держави ще не прибув до Парижа. Його літак приземлився у Франції лише приблизно через 15 хвилин після того, як завершилася церемонія фотографування.

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Відзначається, що на Конференцію з'їхалися керівники майже 150 країн. Серед них канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Великобританії Девід Кемерон, голова КНР Сі Цзіньпін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, президент України Петро Порошенко, генсек ООН Пан Гі Мун та інші.

На правах господаря саміту місце в центрі зайняв президент Франції Франсуа Олланд. Інші лідери вишикувалися по обидва боки від нього в три ряди. Ряд президентів і глав урядів розтягнувся на ширину всього залу.